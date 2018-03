Paardenkoets niet meer welkom in Amsterdam

Amsterdam maakt een einde aan toeristische paardenkoetsen in de binnenstad. Nieuwe vergunningen worden niet meer afgegeven en de twee bedrijven die nu een vergunning hebben, raken die na 1 april 2019 kwijt.

Op VVD en CDA na stemden alle partijen in met een voorstel daarover van de Partij voor de Dieren. De dierenpartij vindt het onwenselijk dat de paarden op warme dagen in de volle zon op de Dam op klanten moeten wachten.

"Dit dierenleed midden in de stad was mij al jaren een doorn in het oog," zei fractievoorzitter Johnas van Lammeren volgens AT5 en de regionale omroep NH. "Het werd hoog tijd om als gemeente in te grijpen."

Steeds drukker

Het college liet eerder al weten het voorstel te steunen, vooral omdat het in het centrum steeds drukker wordt. De dierenpartij wilde dat de vergunningen dit jaar al zouden worden ingetrokken, maar daarvoor is de situatie volgens de gemeente niet acuut genoeg.

Eerder besloot Amsterdam de bierfiets aan banden te leggen, omdat ze overlast en opstoppingen veroorzaakten. Het vervoersmiddel is sinds 1 november niet meer welkom in het centrum.