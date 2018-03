Kaag in Congo: 'Dat het niet slechter wordt, dat zou al heel wat zijn'

Alles in Congo is in de overtreffende trap: het is het langstlopende conflict. Het grootste humanitaire drama. Meer vluchtelingen dan in welke oorlog ook. De duurste VN-missie om er wat aan te doen. Maar Congo is misschien ook wel het meest vergeten conflict.

Meer dan vier miljoen mensen zijn verjaagd. 13 miljoen mensen hebben hulp nodig. Ondervoeding, cholera en mazelen bedreigen miljoenen Congolese levens.

"Het is een van de armste landen in de wereld. En het zou eigenlijk een van de rijkste landen moeten zijn." Minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking is in Oost Congo, waar tientallen milities elkaar op leven en dood bestrijden. Dat gaat gepaard met buitensporig veel geweld. Honderdduizenden Congolezen slaan op de vlucht en strijken kilometers verder op neer, op zoek naar veiligheid.