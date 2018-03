Facebook verwijdert pagina’s van extreemrechts Britain First

De officiële Facebook-pagina van de extreemrechtse organisatie Britain First en de pagina's van haar leiders zijn verwijderd. Volgens Facebook werden op de pagina's herhaaldelijk berichten geplaatst die in strijd zijn met regels van het platform.

"Onlangs hebben we de beheerders van de pagina schriftelijk een laatste waarschuwing gestuurd. Maar desondanks bleven ze berichten plaatsen die in strijd zijn met onze regels", schrijft het bedrijf.

Facebook benadrukt dat dit een uitzonderlijke situatie is. "Sommige meningen zijn controversieel, maar het is belangrijk dat mensen verschillende meningen kunnen delen en we zijn heel voorzichtig om berichten en pagina's te verwijderen." Volgens Facebook ligt in dit geval de grens bij haatzaaien.

Britain First kwam vorig jaar in het nieuws doordat president Trump een aantal tweets van de organisatie deelden en daarbij in nepnieuws trapte.

Reclamecampagne

In december 2016 meldde BuzzFeed News nog dat Facebook geld verdiende aan de organisatie. Britain First verspreidde via Facebook-advertenties anti-islam-video's. Facebook zei toen tegen BuzzFeed dat de video's niet in strijd waren met regels.

In een van de video's vallen leden van de extreemrechtse organisatie een halal-slachthuis binnen, schrijft de nieuwssite. De leden betichten daarin het aanwezige personeel van het offeren van dieren aan "Satan" en zeggen dat de verkopen uit het slachthuis zijn bedoeld om terreurorganisaties als Hamas, al-Qaida en IS te financieren.

Facebook is dus van mening dat de berichten die de laatste tijd zijn verspreid dermate grof zijn dat ze wel tegen de regels zijn. Om welke berichten het gaat, specificeert het bedrijf niet.