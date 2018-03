Topbestuurders ziekenhuizen geen uitzondering op salarisnormen

Ziekenhuizen krijgen geen toestemming om topbestuurders meer salaris te betalen dan is toegestaan volgens de normen voor de publieke en semi-publieke sector. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en een aantal ziekenhuizen hadden een rechtszaak aangespannen tegen de minister van Volksgezondheid, omdat die een uitzondering op die normen niet toestond.

Voorheen mochten topbestuurders 130 procent van het salaris van een minister verdienen, maar sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) van 2015 is dat 100 procent. Hoewel uitzonderingen zijn toegestaan, vindt de Raad van State niet dat die direct moeten gelden voor alle bij de NVZ aangesloten ziekenhuizen, zoals de belangenbehartiger wilde.

Volgens de organisaties is het moeilijk om goede bestuurders te vinden als die maximaal 178.000 euro per jaar mogen verdienen, zoals onder de WNT het geval is. Eerder stelde de rechter hen al in het ongelijk en nu heeft ook de Raad van State het verzoek afgewezen.

'Nieuwe regel'

De Raad van State zegt dat de WNT een algemene regel is die niet aangevochten kan worden bij de rechter. Daarnaast is de groep ziekenhuizen die bij de NVZ is aangesloten zo groot dat er een heel nieuwe regel zou moeten komen. Ook daar gaat de rechter volgens de Raad van State niet over.

Samen met de NVZ waren de stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe, de stichting Gelre Ziekenhuizen en de stichting Reinier Haga Groep in beroep gegaan tegen de afwijzing van de lagere rechter. Van die laatste stichting is oud-staatssecretaris Van Rijn tegenwoordig bestuursvoorzitter.