YouTube heeft complottheorie-probleem, ziet Wikipedia als deel van oplossing

De druk op YouTube om iets te doen aan het uitlichten van complottheorievideo's wordt steeds groter. Na de complottheorievideo over Florida, waarin wordt gezegd dat een van de overlevenden een betaalde acteur is, zei YouTube, net als Facebook, dat het meer wil doen aan dit probleem. Volgens het videoplatform verscheen het beeldmateriaal in de trending-sectie doordat het beeld bevatte van een bekende nieuwsbron. En daardoor raakte het algoritme in de war.

De CEO van de Nederlandse afdeling van moederbedrijf Google erkende vorige week in de speciale NOS-uitzending over nepnieuws, Nieuws of Nonsens, opnieuw dat het bedrijf meer moet doen tegen dergelijke video's. Maar hij merkte daarbij ook op dat het onmogelijk is om alles op tijd te signaleren. Het platform is simpelweg te groot, zei hij.

'Extra stukje puzzel'

Een woordvoerder van YouTube wijst in een reactie op het feit dat het platform veel maatregelen heeft genomen tegen desinformatie. Zo heeft het platform naar eigen zeggen veranderingen aangebracht in het algoritme en komen er meer moderatoren om ongewenste content te filteren. De verwijzing naar bronnen als Wikipedia is een "extra stukje van de puzzel". Volgens de woordvoerder is deze maatregel niet perse genomen naar aanleiding van de complottheorievideo over Florida.

Op vragen of dat deze informatie ook zichtbaar wordt in de trending-lijst, de zoekresultaten, wat er gebeurt als mensen via de zogeheten autoplay-modus (waarbij YouTube automatisch een nieuwe video toont, op basis van het algoritme) en of dat deze werkwijze betekent dat dergelijke complotvideo's blijven staan, blijft onduidelijk. Daar wilde het bedrijf niet op ingaan.