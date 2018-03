Angela Merkel is in het Duitse parlement herkozen als bondskanselier. Het wordt haar vierde termijn als regeringsleider in Duitsland.

364 parlementariƫrs stemden voor de herkiezing van Merkel, 315 tegen. Daarmee kreeg Merkel slechts negen stemmen meer dan ze nodig had om opnieuw benoemd te worden.

Merkels CDU heeft een coalitie gevormd met zusterpartij CSU en de sociaaldemocratische SPD. De coalitie heeft 399 zetels in de Bondsdag.