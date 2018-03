Burgemeester van Voerendaal met vuurwapen bedreigd

Burgemeester Wil Houben van Voerendaal is twee weken geleden bedreigd met een vuurwapen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van dagblad De Limburger. Houben reed in het buitengebied van de gemeente toen een man met een bivakmuts de weg op stapte en een wapen op hem richtte. De burgemeester sloeg daarop op de vlucht.

"Het was bijna surrealistisch", citeert De Limburger de burgemeester. "Uit het niets stond ineens iemand met een bivakmuts en een handvuurwapen voor mijn auto en hield me onder schot. Hij kwam steeds dichterbij. Dan weet je instinctief dat het helemaal fout is. Mijn verstand zei 'rijden', mijn lichaam deed zijn werk."

Houben (VVD) zegt tegen de krant dat hij er niet aan twijfelt dat de bedreiging tegen hem was gericht. De man heeft volgens justitie waarschijnlijk twee uur staan wachten voor hij de weg op stapte. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken noemt het in De Limburger verschrikkelijk dat Houben is bedreigd. Ze heeft hem telefonisch gesproken en is blij dat hij aangifte heeft gedaan.

Auto in brand

In Voerendaal werd vorig jaar de auto van een wethouder in brand gestoken. Destijds zijn al extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Die worden nu licht opgeschaald, schrijft de krant.

Vorig jaar werden twee broers die op een woonwagenkamp woonden weggestuurd vanwege een huurachterstand en verdenkingen van criminele activiteiten. Destijds zei Houben dat de mannen meermaals wethouders en gemeenteambtenaren hadden bedreigd. Hij zei ook dat alles erop wees dat de twee woonwagenbewoners betrokken waren bij de autobrand.

In 2017 werd in Voerendaal drie keer opgetreden tegen onder meer een xtc-lab bij een autohandel en drugs- en wapenvondsten op twee woonwagenkampen. Of er een verband is tussen criminele activiteiten op de woonwagenkampen en de bedreiging kan het OM nog niet zeggen.