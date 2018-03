Actiegroepen tegen Lelystad Airport verenigen zich

Actiegroepen die strijden tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport gaan samenwerken. Ze willen hun krachten bundelen om meer invloed uit te kunnen oefenen.

Hun belangrijkste agendapunt is alle laagvliegroutes van tafel krijgen voordat Lelystad Airport opengaat. Vijftien groepen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe en Noord-Holland hebben zich daarvoor verenigd onder de naam Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegroutes (SATL).

Er bestaat al lange tijd veel verzet tegen de plannen voor het vliegveld in Lelystad. Belangrijk pijnpunt voor inwoners uit omliggende gemeenten is dat de toestellen relatief laag moeten blijven vliegen, om het vliegverkeer van Schiphol niet in de weg zitten.

Uitstel

Vorige maand besloot minister Van Nieuwenhuizen de opening van Lelystad Airport zeker een jaar uit te stellen. Ze noemde het onverstandig om de luchthaven "onder maximale druk" in 2019 te openen voor vakantievluchten. 2020 zou meer realistisch zijn.

De samenwerkende actiegroepen zien nu kansen. "Het jaar uitstel geeft de groepen het vertrouwen en de ruimte om hun onderlinge banden verder te versterken." De actiegroepen blijven zelfstandig opereren, maar willen de samenwerking gebruiken om kennis en idee├źn uit te wisselen en een groter blok te vormen, schrijft RTV Oost.