Advocaten Klaas Otto (ex-No Surrender) leggen verdediging neer

De advocaten van Klaas Otto, de oud-baas van motorclub No Surrender, leggen de verdediging van Otto neer. Ze stoppen ermee omdat een verzoek om de rechtbank te wraken werd afgewezen door de wrakingskamer van de rechtbank.

Advocaten Louis de Leon en Robert van 't Land zeggen dat het niet verantwoord is om verder te gaan als advocaat van Otto.

De Leon deed vrijdag een verzoek om de zaak op te schorten. Otto is volgens hem geestelijk gebroken en niet meer in staat om zijn zaak te volgen en te begrijpen. Dat zou het gevolg zijn van het strenge gevangenisregime. Een psychiater onderzocht Otto dit weekend, en die oordeelde dat Otto wél in staat is de zaak te volgen.

Otto wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting, witwassen en een bomaanslag. De zaak gaat op 29 maart verder.