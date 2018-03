Kunstenaar Rob Scholte moet atelier en woonruimte verlaten

Kunstenaar Rob Scholte moet alsnog het voormalig postkantoor in Den Helder uit. Scholte ligt al tijden in de clinch met de gemeente, die het pand wil verkopen. De kunstenaar wil er echter niet weg. Het gerechtshof heeft besloten dat hij binnen dertig dagen uit het gebouw moet vertrekken.

Het pand wordt door Scholte en zijn gezin als woonruimte gebruikt. Zijn atelier zit er ook en hij heeft er het Rob Scholte Museum ingericht.

In 2008 en 2012 hebben de gemeente en Scholte overeenkomsten gesloten waarbij de gemeente delen van het pand in gebruik heeft gegeven aan de kunstenaar. Scholte had de verplichting maandelijks de kosten van gas, water en elektra te betalen. In maart vorig jaar heeft de gemeente de overeenkomsten met Scholte opgezegd, schrijft NH Nieuws.

Scholte weigerde daarna te vertrekken. In oktober oordeelde de kortgedingrechter nog dat Scholte voorlopig mocht blijven zitten. Maar per 1 juli had de kunstenaar een betalingsachterstand van ruim 19.000 euro. Hij heeft lange tijd zijn gas, water en elektra niet betaald. Dat is volgens het hof een te grote schending van de verplichtingen en daarom moet hij vertrekken.

Crimineel vonnis

Scholte spreekt van een crimineel vonnis. Het klopt dat hij de kosten voor gas, water en licht al enige tijd niet heeft betaald, maar daar is een goede reden voor, zegt Scholte. "Er was door de gemeente toegezegd dat we de begane grond en kelder mochten gebruiken als museumruimte." Dat is volgens hem niet gebeurd en dat heeft heel veel geld gekost.

Scholte is niet van plan het vonnis op te volgen. Hij rekent erop dat een nieuw gemeentebestuur de beslissing gaat terugdraaien. "Ik ga ervan uit dat de politiek dit gaat oplossen. Dat vertrouwen heb ik."