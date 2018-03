Gentse gluurder die naaktbeelden deelde blijkt vechtsportleraar

Een 41-jarige Vlaming die is opgepakt voor het stiekem filmen in een doucheruimte, is vechtsportleraar voor kinderen en jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en wordt bevestigd door de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Het Belgische Openbaar Ministerie wil zich niet uitlaten over zijn identiteit.

De Vlaming Mike de B. gaf lessen in Aikido, een Japanse vechtsport. Na de trainingen in het sportcomplex van de Hogeschool Gent verschanste hij zich in een doucheruimte van het sportcomplex om stiekem filmpjes te maken. Die uploadde hij naar het forum waar ook naaktbeelden van Nederlandse saunabezoekers verschenen.

De vechtsportleraar was ook amateur-dj; op het forum plaatste hij filmpjes van dansende vrouwen, die hij opnam achter de dj-booth. Ook was de man ict'er en deelde hij video's waarin vrouwen, waarschijnlijk collega's, plasten of van onder de rok worden gefilmd.

Onzorgvuldig

De B. was onzorgvuldig met het beschermen van zijn identiteit: hij gebruikte de nickname die hij op het forum gebruikte ook op andere plekken, waarbij zijn echte naam was te zien.

Volgens Het Laatste Nieuws deed een paniekactie van De B., waarop hij al zijn forumposts wiste, de Vlaming uiteindelijk de das om. Op dat moment had de politie al een andere 22-jarige verdachte opgepakt, maar toen politiemensen zagen dat het account nog actief was, concludeerden ze dat er een andere verdachte actief moest zijn.

De 22-jarige verdachte is inmiddels vrijgelaten; het huis van de vechtsportleraar is doorzocht, waarbij de politie bewijsmateriaal en een fotocamera in beslag heeft genomen. Vier vrouwen hebben inmiddels een klacht ingediend.