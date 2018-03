Beyoncé en Jay-Z komen naar de Amsterdam Arena

Beyoncé en Jay-Z waren voor het laatst samen op tournee in 2014 met hun On The Run-tour. Dat werd een groot succes. Ruim 90 procent van alle shows in de Verenigde Staten was uitverkocht. De tournee leverde 75 miljoen euro op. Ongeveer 850.000 fans kochten een kaartje. In Europa traden zij toen nauwelijks op, alleen in Parijs waren er twee concerten.