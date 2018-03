Waarom het eerste politieke avontuur van FARC een fiasco werd

Regouin leidt een programma dat het NIMD heeft bedacht om het politieke systeem in Colombia te verbeteren. "Dat doen we bijvoorbeeld door een nieuwe generatie politici op te leiden voor een nieuwe toekomst van het land. We gaan voor een meer transparant en open Colombia. Dat doen we trouwens voor alle partijen, niet alleen voor de FARC. We zijn ook naar de FARC-kampen in de jungle gegaan om ze te leren hoe het politieke systeem in Colombia werkt en hoe je campagne moet voeren."

De FARC ontstond ooit onder andere uit onvrede over de elite die de politieke en economische macht in handen had. Daarom vindt het NIMD het belangrijk om de FARC een eerlijke politieke kans te geven. "Als ze nu normaal mee kunnen doen, hoeven ze niet terug te vallen in geweld en is er grotere kans op langdurige vrede."

Hoewel er nu nog weinig aanhang is voor de FARC, heeft het socialistische ideaal van de partij wel potentie in Colombia, denkt Reqouin. Colombia is een van de meest ongelijke landen ter wereld. Als de FARC zich opnieuw uit kan vinden en zich daar op kan richten, dan dicht ik ze wel wat kansen toe."