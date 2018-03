Links Verbond Rotterdam valt toch uit elkaar na ophef over IS-tweet

Vraagtekens bij samenwerking

Maar direct was er kritiek. Vooral in de Koerdische en Turkse achterban van de SP en de PvdA is er onbegrip voor de samenwerking met NIDA, een partij die de Turkse aanval op de Koerdische militie YPG in Syrië niet heeft veroordeeld.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen is niet gelukkig met de samenwerking in Rotterdam van haar partij met NIDA. "Ik had die keuze zelf niet gemaakt", zei Marijnissen dit weekeinde.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher en GroenLinks-leider Jesse Klaver hadden vraagtekens bij de samenwerking, maar hebben zich door hun lokale afdelingen later overtuigen, zeiden zij dit weekeinde.