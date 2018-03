'Bekentenis' van lachende O.J. Simpson uitgezonden

Eerder had hij al gezegd dat het interview bijzonder moeilijk was om te doen, "omdat het allemaal hypothetisch is en mensen toch wel denken wat ze zelf willen". Footballster en bijrolacteur Simpson werd in 1994 onder grote mediabelangstelling vervolgd voor de moord op Nicole Brown en Ron Goldman, die waren doodgestoken bij haar huis. De jury sprak hem uiteindelijk vrij, tot verbijstering van velen.

Dit interview stamt uit 2006, toen Simpson het boek If I did it wilde uitbrengen. Daarin deed hij uit de doeken hoe de moord zou zijn verlopen als hij inderdaad de dader was. Uitgever Judith Regan interviewde hem destijds voor een begeleidende documentaire. Onder druk van de publieke opinie werden het boek en het interview niet uitgebracht.

Het boek werd later alsnog uitgegeven door de familie van Goldman, die de rechten had gekregen van de rechter. Simpson was namelijk in een civiele rechtszaak wel verantwoordelijk gehouden voor Goldsmans dood en hij moest diens familie daarom een schadevergoeding van miljoenen betalen.

'Bekentenis'

De familie van de slachtoffers is nu akkoord met publicatie van het interview. Aanklager Darden noemde de video bij Fox een bekentenis. The New York Times vindt het een belangrijke toevoeging aan het dossier, omdat Simpson nooit publiekelijk over die avond sprak; tijdens zijn proces maakte hij gebruik van zijn zwijgrecht.

O.J. Simpson ging uiteindelijk toch nog de cel in voor een gewapende overval in 2007. Hij werd vorig jaar na negen jaar vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag. Hij heeft nog niet gereageerd op de oude video.