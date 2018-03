Geweld tegen politiemensen: 'Mensen accepteren geen gezag meer'

Ook de wurgpoging in Amersfoort was volgens Van de Kamp niet echt uitzonderlijk. "Dit geval haalt nu door allerlei redenen stevig de media, maar het is dit jaar al vier of vijf keer gebeurd dat ze proberen agenten te verwurgen." In zijn algemeenheid neemt volgens Van de Kamp de ernst van de incidenten toe.

Tussen de 15 en 20 per week

Zijn collega-voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, Jan Struijs, schat dat er wekelijks tussen de vijftien en twintig politiemensen gewond raken "door allerlei toestanden, ook achtervolgingen en zo. Dat aantal blijft onveranderd veel te hoog".

De NPB-voorzitter noemt als factor die van invloed kan zijn op geweld tegen de politie drugsgebruik. "Of juist een tekort daaraan. Wie geen drugs kan scoren, wordt soms erg agressief. Ook gaat het bij evenementen vaker mis en nu het buiten minder koud wordt, zijn er nu eenmaal meer mensen op straat."

Preventie

Struijs is blij met de toezegging van het Openbaar Ministerie dat de dader een gepaste straf tegemoet kan zien. ACP'er Van de Kamp betwijfelt of strenger straffen wel de oplossing is. "Het OM vraagt al wel hogere straffen, maar het liefst willen we niet in zo'n situatie terechtkomen. We moeten meer kijken naar preventie."