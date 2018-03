Agente gewond bij incident Amersfoort: 'Collega's vreesden voor haar leven'

Een man heeft in Amersfoort geprobeerd een agente te wurgen. Het slachtoffer is met een hersenschudding en meerdere verwondingen aan haar gezicht naar het ziekenhuis gebracht.

De agente sprak vannacht een 20-jarige vrouw aan op het vernielen van een ruit van een winkel. Een andere vrouw en vier mannen gingen zich ermee bemoeien en keerden zich tegen de politie.

Drie agenten probeerden de groep op afstand te houden, een 21-jarige man hield de agente in een wurggreep. "Collega's vreesden voor haar leven", vertelt een woordvoerder van de politie aan RTV Utrecht. "Ze lag op de grond en ze dachten dat ze het niet zou gaan redden als er niet werd ingegrepen." De politie trok daarop een stroomstootwapen, waarna de man zijn wurgpoging staakte.

Aangifte

Bij de belaging door de groep raakten drie agenten gewond aan schouder, rug, nek en been. Twee van hen hebben aangifte gedaan. Volgens de politie is de agente nog niet in staat geweest hetzelfde te doen, maar zal ze later zeker aangifte doen van poging tot doodslag.

Zes mensen tussen de 17 en 22 jaar uit Bunschoten-Spakenburg zijn opgepakt voor mishandeling. Ze zitten vast voor verhoor.