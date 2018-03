Noodkreet uit Douma, in het Syrische rebellenbolwerk Oost-Ghouta

In Syrië staat de stad Douma in het rebellenbolwerk Oost-Ghouta voor een rampsituatie. Die noodkreet komt van het gemeentebestuur van Douma, waar duizenden vluchtelingen half op straat leven omdat de schuilkelders overvol zijn. De stad wordt gebombardeerd door het leger van president Assad en is afgesneden van de rest van Oost-Ghouta.

Regeringstroepen hebben meer dan de helft van Oost-Ghouta in handen en hebben Douma volledig omsingeld. Het door oppositiegroepen beheerste gemeentebestuur zegt dat duizenden gezinnen op straat en in parken bivakkeren omdat er nergens anders plaats is.

Het gemeentebestuur roept de internationale gemeenschap op te helpen. Het zegt dat het zelfs niet mogelijk is de doden te begraven omdat de begraafplaats wordt gebombardeerd.

Evacuatie van gewonden

Zeker 70 mensen zijn daarom in een park in de stad begraven. Ook zijn er volgens inwoners tientallen mensen die nog onder het puin van gebombardeerde gebouwen liggen.

Een van de rebellengroepen, Jaish al-Islam, zegt een akkoord te hebben gesloten met Rusland over de evacuatie van gewonden uit het belegerde gebied. De rebellen onderhandelen met Rusland, de bondgenoot van Assad, via de VN.

De VN waarschuwt dat de bevolking dreigt te verhongeren als de troepen van Assad geen hulpkonvooien toelaten. Vrijdag lukte het een konvooi de bevolking in Oost-Ghouta te bereiken. Het Internationale Rode Kruis leverde 2400 voedselpakketten af voor 12.000 mensen.

Het Observatorium voor de Mensenrechten, dat de strijd vanuit Engeland volgt, zegt dat er in zeven jaar oorlog in Syrië 511.000 doden zijn gevallen. 85 procent daarvan is gedood door troepen van het regime van Assad en zijn bondgenoten.

Assad en Rusland zeggen dat de aanvallen op Oost-Ghouta nodig zijn om de macht van islamitische rebellen te breken en de mortieraanvallen op de nabije hoofdstad Damascus te stoppen.