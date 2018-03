Wapenhandel Midden-Oosten verdubbeld door zorgen over veiligheid

De wapens in de regio zijn vooral afkomstig uit de VS, maar ook Europese landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en in mindere mate Nederland leveren een bijdrage. Wapenexporteurs als Rusland en China zijn minder populair in het Midden-Oosten.

Wezeman ziet ook in Europa de budgetten weer groeien. "Zeker in landen die in de buurt van Rusland liggen zijn er zorgen over wat Poetin gaat doen. Het antwoord is dan vaak meer wapens."

Gevechtsvliegtuigen, tanks en artillerie

Hoewel er tegenwoordig veel gesproken wordt over vernieuwende wapensystemen, is dat volgens Wezeman zeker nog niet de hoofdmoot van de wapenindustrie. "Iedereen praat heel erg over drones, maar uiteindelijk gaat het vaak om traditionele wapens. Zo'n oorlog als in Jemen wordt uitgevochten met gevechtsvliegtuigen, tanks en artillerie, precies zoals we ons een oorlog voorstellen."