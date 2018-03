'Klavers uitspraken over spoedwet ING-topman zijn symboolpolitiek'

In de sportschool, de kroeg of vanochtend bij de koffieautomaat: grote kans dat je het de afgelopen dagen over Ralph Hamers hebt gehad. De salarisverhoging van de ING-topman van 2 miljoen naar 3 miljoen euro houdt de gemoederen flink bezig. Mensen zijn verontwaardigd en daar heeft GroenLinks op ingespeeld: partijleider Klaver zei gisteren in Buitenhof dat hij een spoedwet wil waarmee deze loonsverhoging kan worden tegengehouden.

De salarisverhogingen van bestuurders van grote banken, de systeembanken, moeten als het aan hem ligt vooraf worden voorgelegd aan de minister van Financiën, die de salarisverhoging dan moet goedkeuren. "Het realiteitsgehalte van dit voorstel is zo goed als nul", zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Business Universiteit Nyenrode, in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een ondoordacht en overhaast idee. Dit is symboolpolitiek."

Maar daar gaat het niet om, zegt Koelewijn. Want Klavers voorstel laat het gevoel van het publiek zien. "Hij illustreert dat het publiek zich blijkbaar machteloos voelt ten opzichte van het handelen van grote financiële instellingen. Daar kan ik me iets bij voorstellen."