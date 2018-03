Koopgedrag helft kinderen beïnvloed door vlogs

De helft van de kinderen in groep 5 tot en met 8 van de basisschool laat zijn koopgedrag beïnvloeden door vlogs waarin ze het product hebben gezien. Een op de zes kinderen zegt zelfs dat dat heel vaak voorkomt, meldt het platform Wijzer in Geldzaken op basis van onderzoek van Kantar Public.

Olaf Simonse van Wijzer in Geldzaken vindt de invloed van vloggers opvallen. "Dit geven de kinderen zelf aan als we vragen wat ze beïnvloedt, ze beseffen het dus zelf heel goed." Voor Simonse is dit aanleiding om in de voorlichting extra aandacht te geven aan de invloed van vloggers. Hij wil ook het gesprek hierover aangaan met vloggers.

De meeste invloed op het aankoopgedrag van basisschoolleerlingen hebben vrienden en reclame. Ongeveer de helft van de kinderen zegt soms iets te willen hebben omdat vrienden of vriendinnen het ook hebben. Voor bijna een op de drie is dat zelfs vaak zo. Reclame heeft bijna net zo'n grote invloed.

Nauwelijks meer zakgeld

Acht op de tien kinderen krijgen zakgeld, meestal contant. De kinderen kopen hier vooral speelgoed van. De hoogte van het zakgeld is in groep 5 gemiddeld 6,80 euro per maand en in groep 8 ruim 11 euro.

Met klusjes verdient ongeveer de helft van de kinderen wat bij, iets minder dan in 2011. Het gaat om klusjes als de hond uitlaten, de auto wassen of boodschappen doen. Hoe ouder je bent, hoe meer een klusje oplevert. Achtstegroepers krijgen gemiddeld 2,70 euro.

In het onderzoek is ook gevraagd wat kinderen liever hebben: 1000 euro of drie goede vrienden. Goede vrienden, zeggen de meesten.

Te veel sluikreclame

Het Commissariaat voor de Media concludeerde vorig jaar dat in driekwart van de populaire video's op YouTube sluikreclame zit. Een groep YouTubers stelde daarna samen met het Commissariaat de Social Code op: richtlijnen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, zodat voor kijkers duidelijk wordt wat reclame is.