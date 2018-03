Europa deze week: 'Selmayr had in Den Haag al lang buiten gestaan'

Het was de week van een schimmige benoeming in Brussel. Topambtenaar Martin Selmayr kreeg in een wel zeer korte tijd functie van secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar bij de Europese Commissie. Volgens de Franse krant Libération zou hij Eurocommissarissen daarvoor een bijzonder luxe vertrekregeling beloofd hebben.

In het programma Europa deze week analyseert hoogleraar aan de universiteit Leiden Luuk van Middelaar de situatie van de topambtenaar tegen het Europese decor. "Als dit in Den Haag was gebeurd, had die man al lang buiten gestaan." Nederlandse Europarlementariërs pleiten in een NOS-debat voor terugtrekking van Martin Selmayr.

Bekijk hieronder aflevering 5 van Europa deze week: