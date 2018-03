3,2 miljoen kijkers voor finale Wie is de Mol

De ontknoping van het achttiende seizoen van Wie is de Mol heeft zaterdagavond 3,2 miljoen kijkers getrokken. Zij zagen in een live-uitzending vanuit het Vondelpark in Amsterdam dat Jan Versteegh ze dit jaar om de tuin leidde. Ruben Hein had dat in de gaten en won daar 17.750 euro mee.

Wie is de Mol was zaterdag het best bekeken programma. De nummer twee, Studio Sport, moest het met bijna anderhalf miljoen kijkers minder stellen. Tijdens de uitzending was 43,2 procent van de televisiekijkers op het spelprogramma afgestemd.

Kijkcijferkanon

Het programma van AVROTROS is al jaren goed voor miljoenen kijkers. De mollenjacht eindigt steevast hoog in de jaarlijstjes van best bekeken uitzendingen. Een einde aan die populariteit lijkt nog niet in zicht. Dit jaar werd de finale juist beter bekeken dan in 2017.

Kandidaten van het afgelopen seizoen waren naast Ruben Hein, Bella Hay, Emilio Guzman, Jean-Marc van Tol, Loes Haverkort, Olcay Gulsen, Ron Boszhard, Stine Jensen en NOS-presentatrice Simone Weimans.

Weimans noemde Versteegh vanwege zijn niet aflatende geslepenheid een "meestersaboteur" en de beste Mol ooit. "Ik zat inmiddels zo vuistdiep in de Ruben-tunnel dat ik niet meer helder nadacht en ben er met boter en suiker ingegaan. Ruben was de enige die het wel zag en is daarom de terechte winnaar. Jan Versteegh jij rotjoch, je verdient een Oscar."