Mol is bekend: 'Mijn moeder zal wel boos zijn'

Tv-maker Jan Versteegh was dit seizoen 'de mol' in het tv-programma Wie is de Mol? De winnaar van het achttiende seizoen is zanger Ruben Hein, die terecht dacht dat Versteegh de mol was. De derde finalist, mode-ontwerpster Olcay Gulsen, dacht dat Ruben Hein de mol was en bleef met lege handen achter.

De ontknoping van het seizoen was in het Vondelpark in Amsterdam, voor het oog van honderden fans. Versteegh noemde het 'mol-zijn' fantastisch en een enorm avontuur. "Mijn moeder zal wel boos zijn", grapte hij.