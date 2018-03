CU-Kamerlid en D66-Europarlementariër zijn Groenste Politicus

Ook over Dik-Faber heeft de jury lovende woorden. "Boeren en natuurbeschermers kunnen niet zonder elkaar. Begrip voor elkaars werk is nodig. Dik-Faber brengt met concrete voorstellen de sectoren bij elkaar, door eerlijke prijzen voor voedsel en beloningen voor boeren die zich inspannen voor koeien in de wei of weidevogelbeheer. Maar ook voor innovatie en onderzoek naar landbouw met minder bestrijdingsmiddelen. Geen gedeelde eer, maar dubbel zoveel eer voor deze winnaars."

Het is de tiende keer dat Natuurmonumenten de verkiezing organiseert. Dit jaar waren opvallend veel wethouders en burgemeesters genomineerd, zegt Van den Tweel. GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff ging bij de vorige editie met de prijs naar huis.