Alleen met baby op zoek naar een huis, dat lukt nauwelijks in Purmerend

En de gemeente dan?

Er zijn plannen om aan de rand van het centrum van Purmerend twee woontorens te bouwen. Volgens de VVD is dat nodig. "Er zijn niet veel plekken meer om woningen te bouwen", zegt fractievoorzitter Jan Peter Dompeling. "We moeten gewoon de hoogte in."

Eveline Tijmstra van het CDA vindt net als de VVD dat wonen een heel belangrijk thema is. "Maar wonen is meer dan alleen maar stenen. Wij vinden het ook belangrijk dat je nog prettig kunt wonen in Purmerend. In de historische binnenstad een woontoren van 23 verdiepingen neerzetten, vinden we echt niet passen."