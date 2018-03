Kinderporno of modefotografie, waar ligt de grens?

Maar voor het Meldpunt Kinderporno is kunst geen criterium. Dit is kinderporno, vindt het meldpunt. Nadat de Volkskrant er vragen over had gesteld, heeft het meldpunt melding gedaan bij justitie. "Zodra een minderjarige in een seksuele omgeving wordt geplaatst, dan is het strafbaar", zegt woordvoerder Arda Gerkens. Er hoeven volgens haar geen seksuele handelingen verricht te worden op een foto voor dat predicaat. Zodra een foto "erotiserend" is, overschrijden de maker en de verspreider de wettelijke grens.

Bij het Meldpunt Kinderporno vinden ze het nooit lastig om te bepalen wat de grens is tussen erotiserend en 'onschuldig': medewerkers zien er jaarlijks 155.000 webpagina's. Moeilijker is het om te bepalen of iemand te jong is of niet, zegt Gerkens. "Mede daarom is de leeftijdsgrens een aantal jaar geleden opgehoogd van 16 naar 18 jaar."

'Kinderporno geen kwestie van smaak'

Of een foto smaakvol is en waar een foto wordt geplaatst - in een modeblad of op een pornosite - maakt voor die beoordeling niet uit. Of ouder en kind toestemming hebben gegeven of zich er wel of niet prettig bij voelen, ook niet. Kinderporno is kinderporno.

"Saillant is dat zodra erotische foto's van minderjarigen commercieel worden, dat de maatschappij het kennelijk wél vindt kunnen", zegt Gerkens. "Een jong kind in netkousen op de website van een beroemde fotograaf of in Vogue kan esthetisch nog zo mooi zijn, maar als we dat gemeld krijgen is het kinderporno."

Ook het Openbaar Ministerie noemt seksuele fotografie van minderjarigen in alle gevallen kinderporno, al zal het niet altijd tot vervolging overgaan. De Amsterdamse fotograaf krijgt een waarschuwing: de politie zal hem binnenkort vertellen dat hij zich in feite schuldig maakt aan het maken van kinderporno.