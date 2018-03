Zeven jaar cel voor Shkreli, 'de meest gehate man in Amerika'

Martin Shkreli, 'de meest gehate man van de Verenigde Staten', is veroordeeld tot zeven jaar cel. De bijnaam kreeg hij doordat zijn farmaceutische bedrijf in 2014 een aidsmedicijn kocht en de prijs daarvan onmiddellijk met 5000 procent verhoogde. De Daraprim-pil kostte eerst 13,50 dollar, maar Shkreli maakte er 750 dollar van.

Na veel commotie en kritiek verlaagde 'Pharma Bro' de prijs weer, maar van de naam 'meeste gehate man' kwam hij niet meer af.

De veroordeling tot zeven jaar heeft niets met dat schandaal te maken, maar met ordinaire fraude. Shkreli (34) werd schuldig bevonden aan het misleiden van investeerders. Hij stak hun geld in slechte beleggingen en probeerde de verloren miljoenen met een piramidespel-achtige zwendel terug te verdienen.

Bluffen en bedreigen

Tegen investeerders had hij gebluft dat hij 40 miljoen op de bank had staan, terwijl hij maar 300 dollar bezat.

Tijdens de rechtszaak leek Shkreli er alles aan te willen doen om zich ook bij de aanklager en de rechtbank gehaat te maken. Hij toonde geen enkel respect, hoorde allerlei beschuldigingen grijnzend aan en grossierde in forse commentaren, zoals hij eerder ook via sociale media wild om zich heen had geslagen.

Omdat hij Hillary Clinton bedreigde en een vrouwelijke journalist lastig viel, werd hij van Twitter gegooid. Het proces tegen hem noemde hij "een heksenjacht van epische proporties".

Op zijn gezicht timmeren

Over het grillige karakter van Shkreli zei zijn eigen advocaat dat hij zijn cliënt soms wel kon omhelzen, maar dat hij hem even later wel op zijn gezicht kon timmeren. De openbaar aanklager in het fraudeproces zette Shkreli in de rechtszaal neer als een meedogenloze manipulator en bedrieger.

Van Shkreli's bravoure was bij het aanhoren van het vonnis weinig meer over. Hij barstte in tranen uit, zei dat hij grote fouten heeft gemaakt en bood de gedupeerde investeerders excuses aan.

Zeldzaam hiphop-album

De zakenman werd vorig jaar al veroordeeld voor beleggingsfraude. De rechter eist dat hij 7,3 miljoen dollar terugbetaalt. Ook moet hij een uniek album van de hiphopgroep Wu-Tang Clan afstaan. Van dat album, Once Upon a Time in Shaolin, zou maar één exemplaar zijn gedrukt en Shkreli pochte sinds 2015 dat hij er zo'n 2 miljoen dollar voor heeft neergeteld.

Op zijn bezittingen is nog geen beslag gelegd, omdat Shkreli nog tegen de uitspraken in beroep kan gaan.