Onderzoek naar camera's in kleedruimte sauna's

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar camera's in sauna's. Afgelopen dagen kwamen er bij de autoriteit tussen de twintig en dertig meldingen binnen over schending van de privacy in saunagebouwen.

Aanleiding zijn naaktbeelden van oud-speelsters van het Nederlands handbalteam die op het internet zijn verschenen. Die beelden zijn door een beveiligingscamera gemaakt tijdens een bezoek aan een sauna in Nederasselt, twee jaar geleden. Hackers wisten zich toegang tot het bewakingssysteem te verschaffen.

Via forums zijn de afgelopen maanden tientallen filmpjes geĆ¼pload van bezoekers van deze sauna. Het gaat bijna altijd om jonge meisjes en vrouwen die niet weten dat ze worden gefilmd.

Steekproef

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat een steekproef doen bij sauna's om te kijken of er camera's hangen. "Als die er hangen willen we weten wat er met die camera's gebeurt. Staan die uit of wordt er iets opgenomen? Hoe is dat beeld beveiligd?"

Het filmen in kleedruimtes is in principe verboden. Dat is in 2001 vastgelegd voor bijvoorbeeld sportverenigingen, maar ook voor sauna's. Als er bij de steekproef overtredingen worden geconstateerd kan de Autoriteit Persoonsgegevens een waarschuwing geven of een boete uitdelen.