Wat betekenen Trumps heffingen voor de Nederlandse staalindustrie?

Nederland staat niet in het lijstje van de tien belangrijkste staalpartners van Amerika. Slechts 7 procent vanhet Nederlandse staal gaat naar Amerika, schat Sekhar Lahiri, directeur VNMI, een grote brancheorganisatie voor metaalbedrijven.

Alle staalbedrijven in Nederland exporteerden vorig jaar samen voor bijna 596 miljoen euro aan staalproducten naar de VS, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het Nederlandse staalbedrijf Tata Steel heeft verreweg de meest kostbare relatie met de VS. Het staalbedrijf verscheepte vorig jaar vanuit IJmuiden 600.000 ton staal naar Amerika, goed voor zo'n 500 miljoen euro bruto omzet, zegt een woordvoerder.

Nederland exporteert dus relatief weinig staal naar de Verenigde Staten. "De meeste staalproducten worden geƫxporteerd naar landen binnen de Europese Unie", zegt sectoreconoom Casper Burgering van ABN Amro. Het is dus niet zo dat de Nederlandse staalbedrijven nu instorten.

Toch zouden de heffingen voor sommige bedrijven vervelend zijn. "Van Tata Steel kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat dat hier niet echt gelukkig van wordt", zegt Burgering. "Zij maken hele specialistische producten en daar vind je niet zomaar een alternatieve afnemer voor."

De econoom maakt bovendien zorgen om de indirecte gevolgen van Trumps handelsbelemmeringen. "Bij een escalatie zullen Nederlandse producenten en toeleveranciers indirect geraakt worden." zegt hij. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat grondstoffen van staal die Nederlandse bedrijven moeten importeren duurder worden.

Aluminium

Straks geldt er in de VS een importtarief van 25 procent op staal. Maar ook op aluminium komen importtarieven, namelijk 10 procent. De Nederlandse aluminiumindustrie is veel kleiner dan de staalindustrie. Ons land exporteert voor ongeveer 40 miljoen euro naar de VS. Toch is er ook onrust in de aluminiumbranche.

"De grote vraag is waar de heffing precies betrekking op heeft", zegt Johan van de Graaf, directeur van het Aluminium Centrum. "Het baart ons in ieder geval grote zorgen. Aluminium is een metaal wat enorm in opkomst is en voor steeds meer producten wordt toegepast. Iedere vorm van exportbeperking zal een deel van de sector raken."

Onzekerheid

Voorlopig is het nog afwachten welke landen over twee weken te maken krijgen met de importheffingen op staal en aluminium. De heffingen gaan voor Mexico en Canada bijvoorbeeld nog niet in. De regering van Trump onderhandelt nog met deze landen over het vrijhandelsverdrag NAFTA.

Ook andere landen kunnen nog onderhandelen voor een mildere aanpak, gaf president Trump aan. Aan die uitnodiging lijkt Tata Steel gehoor te hebben gegeven. De Nederlandse staalgigant ging vandaag opnieuw om tafel met de Amerikaanse ambassade, zegt een woordvoerder van de ambassade.

Ook minister Kaag wil met de Verenigde Staten praten. Zij pleit voor een uitzonderingspositie voor de hele EU.