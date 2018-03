Partijleiders botsen over inburgering, afkomst en dividendbelasting

VVD-leider Rutte vindt dat nieuwkomers die niet willen integreren, zwaar gekort moeten worden op hun bijstandsuitkering. Hij zegt dat er groepen zijn die uit het buitenland komen en de taal niet willen leren. Gemeenten moeten daar hard tegen optreden, zei hij in het verkiezingsdebat op NPO Radio 1 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Rutte werd hard aangevallen door GroenLinks-leider Klaver die zei dat het aan de gemeenten overgelaten moet worden, hoe zij met het probleem van de inburgering willen omgaan. Klaver zei dat hij vaak hoort dat de gemeenten geen financiƫle sanctie willen opleggen, omdat zij bang zijn voor een volgend probleem: dat mensen door een gebrek aan geld dakloos worden en op straat gaan zwerven. "Dat hoor ik ook van VVD-wethouders."

Rutte vroeg Klaver om de nummers van die VVD-wethouders. "Dan ga ik die eens bellen."

Dividendbelasting

Partijleider Thieme zei in het radiodebat dat ze het vreemd vindt dat PvdA'er Asscher in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met allemaal mooie plannen komt over meer wijkverpleging en wijkpolitie. Ze zei dat hij daar beter iets aan had kunnen doen toen hij in het vorige kabinet zat. "Ik vind het heel gezellig met u in de oppositie, maar toen u aan de macht was zei u iets anders."

Asscher antwoordde dat het vorige kabinet heeft gezorgd dat Nederland er weer bovenop kwam na de economische crisis en dat het aan het huidige kabinet is om het geld dat er nu is te investeren in gemeenten "in plaats van miljoenen aan multinationals te geven". Hij doelde daarmee op het plan van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen.

Thuiszorg

Marijnissen (SP) botste met Segers (ChristenUnie) over de thuiszorg. Ze vindt dat er gemeentelijke thuiszorgorganisaties moeten komen. Ze zei in het NPO Radio 1 Verkiezingsdebat dat onderlinge concurrentie goede thuiszorg om zeep heeft geholpen. Segers wil niet dat het stelsel nu weer op de schop gaat. Volgens hem komt er te veel bureaucratie als de overheid het weer overneemt.

Eerder in het eerste landelijke debat in deze campagne was er een aanvaring tussen Pechtold (D66) en Kuzu (Denk) over de rol die afkomst in Nederland speelt. Pechtold vindt dat Kuzu zich te veel als slachtoffer opstelt van ongelijke behandeling. Terwijl hij andere politici met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, zoals Kamervoorzitter Arib, geregeld onderuit haalt. "Ik ben er trots op dat we een Marokkaanse voorzitter van de Tweede Kamer hebben en ik vind het vervelend dat u en uw partij haar steeds aanvallen en verdacht maken", zei Pechtold.

Kuzu zei dat hij zelf juist steeds wordt aangesproken op zijn afkomst, bijvoorbeeld als het gaat over de Armeense kwestie en de Turkse president Erdogan.