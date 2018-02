NOS heeft geloot voor deelname verkiezingsdebatten

Eén dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart worden gehouden, organiseert de NOS een televisiedebat tussen de landelijke politieke kopstukken.

ChristenUnie-leider Segers en PVV-leider Wilders bijten het spits af in het debat op 20 maart. Zij discussiëren met elkaar over het thema Werk en Inkomen.

De landelijke kopstukken van de dertien partijen in de Tweede Kamer treden allemaal met elkaar in het strijdperk. Ze praten niet alleen over werk en inkomen, maar ook over de thema's Wonen en Mobiliteit en Samenleving en Integratie.

Wie tegen wie in het strijdperk treedt, is bepaald door een loting. De trekking werd gedaan door chef Bram Schilham van de Haagse redactie van de NOS en door politiek duider Joost Vullings. De campagneleiders van alle partijen waren hierbij aanwezig.