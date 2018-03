21 aanhoudingen bij actie tegen steenkool in Rotterdamse haven

De politie in Rotterdam heeft 21 actievoerders aangehouden die in de haven demonstreerden. Een aantal had zich vastgeketend op het terrein van het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO). Een paar demonstranten zijn losgemaakt door een zogenoemd zaagteam. De Mobiele Eenheid werd ingezet om iedereen van het terrein te verwijderen.

Volgens de groep is een van de actievoerders bewusteloos geraakt door het ingrijpen van de politie en zouden de betrokken agenten hebben gedreigd pepperspray te gebruiken. De politie zegt zelf dat er geen geweld is gebruikt en deed de actievoerder alsof hij bewusteloos was. Hij is wel nagekeken in een ambulance.

De protestactie was georganiseerd door Wij Stoppen Steenkool. Die groep wil dat de Rotterdamse haven de kolenoverslag afbouwt en kolenvrij wordt. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa.

Eind vorige maand verlengde het EMO het huurcontract met het Havenbedrijf voor 25 jaar. Daartegen voeren nu verschillende groepen actie. Milieuorganisaties en een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad waren tegen die verlenging, maar het oude contract gaf het kolenoverslagbedrijf de eenzijdige optie om het huurcontract te verlengen.

'Klimaatmars'

Op de Coolsingel in Rotterdam voeren zo'n zeventig demonstranten van het Rotterdams Klimaat Initiatief en Fossielvrij Nederland actie tegen de kolenoverslag. Vanaf het stadhuis lopen de demonstranten in een optocht over de Erasmusbrug naar het Havenbedrijf op de Kop van Zuid. Daar willen ze een brief aan de directie geven, waarin staat dat er werk moet worden gemaakt van een kolenvrij Rotterdam.