'Nieuwe Schiphol-baas wordt weer een man'

Vertrekkend Schipholbaas Jos Nijhuis wordt sowieso opgevolgd door een man. Hij zegt tegen de Volkskrant dat de luchthaven de voorkeur geeft aan een topman. Anders is het evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in de raad van bestuur weg.

"Momenteel is de verhouding twee om twee", zegt een woordvoerder van de luchthaven tegen de NOS. "Schiphol streeft ernaar dat zo te houden." De woordvoerder vindt niet dat Nijhuis een gekke uitspraak heeft gedaan.

Volgens de zegsman heeft Schiphol veel werk gemaakt van vrouwen in het bestuur. "Toen Nijhuis aantrad, bestond het bestuur uit vier mannen. Hij heeft daar twee vrouwen en twee mannen van gemaakt. We hebben eerder, voor de functie van de nieuwe financiƫle bestuurder, alleen vrouwelijke kandidaten uitgenodigd."

"Ook in de onderliggende managementlaag is er een goede balans. We willen geen oververtegenwoordiging van mannen of vrouwen. Voor de functie van ceo gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur dus uit naar een man."

D66 en PvdA laten op Twitter weten dat ze Kamervragen stellen over de werving van de nieuwe Schiphol-baas.

Aandeelhouders

De raad van commissarissen van Schiphol benoemt de opvolger van Jos Nijhuis na consultatie van de aandeelhouders, schrijft de Volkskrant. Dat zijn er vier, waarvan de staat met 70 procent van de aandelen de grootste is. Minister Hoekstra van Financiƫn moet de commissarissen namens de staat laten weten of de nieuwe kandidaat zijn goedkeuring kan wegdragen.

In oktober maakte Nijhuis bekend dat hij zijn functie begin 2018 neerlegt. De exacte datum van zijn vertrek laat Nijhuis afhangen van het moment dat zijn opvolger aantreedt. Die wil hij graag nog inwerken.