Belgische voetbalbond laat 'seksistische' rapper gewoon WK-lied maken

Rapper Damso mag gewoon het lied schrijven voor het Belgische nationale voetbalelftal in de aanloop naar het WK 2018 in Rusland. Dat meldt de Belgische voetbalbond (KBVB) in een persbericht. Op de keuze voor de rapper kwam veel kritiek.

Sinds 2014 brengt de KBVB in samenwerking met een platenmaatschappij een nummer uit dat als officieel lied geldt van de Belgische nationale voetbalploeg in de aanloop naar een eindronde. Voor het WK 2018 in Rusland mocht rapper Damso het nummer maken.

Dat besluit kwam de bond op veel kritiek te staan vanwege de vrouwonvriendelijke teksten van de rapper. De Belgische Vrouwenraad riep sponsors van de Rode Duivels in een brief op protest aan te tekenen tegen de "ondoordachte" keuze voor Damso. "Zo geven ze een fout signaal af dat seksisme wél geoorloofd is", valt in de brief te lezen. Ook enkele sponsors spraken hun zorgen uit.

KBVB: Damso voorbeeld van integratie

De voetbalbond is het niet eens met de kritiek, zo blijkt uit de verklaring die vandaag werd afgegeven. "Ter herinnering: Damso, fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel. Hij is ook een voorbeeld van integratie."

Volgens de bond was Damso bovendien een geschikte keuze omdat hij geen deel uitmaakte "van eender welke polemiek". De bond wijst er verder op dat Damso "zowel in België als buiten onze landsgrenzen werd bejubeld".

De KBVB zegt dat de Vrouwenraad pas protesteerde na de bekendmaking van de keuze, in november 2017. "Een polemiek werd zo enkele maanden geleden opgestart, dit terwijl de song waarbij de KBVB betrokken is op dit moment nog niet is uitgebracht."

De ophef betekent dan ook niet dat de bond zijn keuze gaat aanpassen. "We wensen hierdoor echter niet gegijzeld te worden en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze." De KBVB zegt zo snel mogelijk met alle sponsors om de tafel te willen om ze het nummer te laten beluisteren en de keuze opnieuw uit te leggen.