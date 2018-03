Nieuwe versie Android blokkeert meeluisteren door inactieve apps

In de nieuwste versie van Android kunnen inactieve apps niet meer ongezien gebruik te maken van de microfoon of camera op de telefoon. De update van het mobiele besturingssysteem van Google, dat vooralsnog 'P' heet, komt waarschijnlijk dit najaar beschikbaar.

Als apps op de achtergrond toch gebruik willen maken van de microfoon of camera, dan moeten ze een melding sturen naar de gebruiker. Daarnaast ondergaat het berichtencentrum in 'P' een aantal veranderingen, zo is het straks mogelijk om gebruik te maken van zogeheten slimme reacties. Het gaat daarbij om antwoordsuggesties, die worden gedaan op basis van je gesprek.

Voor alle functies geldt wel: het gaat hier om een vroege versie van 'P', er kan nog van alles veranderen.

Randloze telefoons

Verder bevat het systeem ondersteuning voor de zogeheten notch, een uitsparing aan de bovenkant van het beeldscherm, bedoeld voor telefoons met een randloos scherm. In deze uitsparing zit de camera verstopt. Door de ondersteuning past de software zich netjes aan de notch aan.