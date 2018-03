Kamer: contant betalen bij gemeenten moet mogelijk zijn

De Tweede Kamer vindt dat mensen bij gemeenten ook in de toekomst met contant geld moeten kunnen betalen. Bij een groeiend aantal gemeenten is alleen nog betaling met een pinpas mogelijk. Die gemeenten doen contant geld in de ban, omdat pinnen veiliger is of omdat het tijd en kosten bespaart.

Volgens een ruime Kamermeerderheid moeten gemeenten die cash-betalingen in de ban doen, worden teruggefloten. Een meerderheid benadrukt dat contant geld een wettig betaalmiddel is. VVD-Kamerlid Van den Bosch noemt het heel raar als juist de overheid een wettig betaalmiddel weigert. "Ik ben ervoor als gemeenten pinnen propageren, maar er zijn altijd mensen die dat niet kunnen of willen."

Vooral ouderen getroffen

CDA-Kamerlid Van der Molen zegt dat vooral ouderen door de gang van zaken worden getroffen. "Die zijn vaak nog gewend om uit de portemonnee te betalen." Ook volgens hem zal het gros van de mensen graag met pin betalen, maar dat als enige mogelijkheid handhaven gaat hem te ver. Kamerlid Paternotte van coalitiepartner D66 sluit zich daarbij aan.

SP-Kamerlid Leijten komt nog met een ander argument. Volgens haar is het voor mensen die bijvoorbeeld in de schulden zitten de eerste les om alleen contant geld bij zich te hebben en geen pinpas mee te nemen. "Dan zou het gek zijn dat gemeenten aan de ene kant schuldhulpverlening aanbieden en tegelijk pinnen verplichten."

Trein die doorrijdt

50Plus-woordvoerder Van Rooijen benadrukt dat niet iedereen een pinpas bij zich heeft. "Het is een trein die maar doorrijdt en het is hoog tijd dat die even wordt stilgezet."

Ook PvdA-woordvoerder Nijboer heeft er begrip voor dat je op bepaalde punten alleen met pin kunt betalen, maar ook hij vindt dat je bij elke gemeente met contant geld terecht moet kunnen.

Wettelijk toegestaan

De Kamer wil opheldering van het kabinet. Minister Hoekstra van Financiƫn moet met een brief komen. Hij heeft al laten weten dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid hebben om alleen pinbetalingen toe te staan.

Maar ook hij heeft bedenkingen bij de gang van zaken en hij benadrukt dat gemeenten toegankelijk moeten blijven voor alle groepen. Hij zal dat ook nog eens onder de aandacht brengen bij het 'Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer'.