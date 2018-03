Groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan balie

Na horeca, winkels en het openbaar vervoer doet ook een groeiend aantal gemeenten contant geld in de ban. Aan gemeentelijke balies in onder meer Leiden, Deventer, Tilburg en Amersfoort kan alleen nog met een pinpas worden betaald, meldt de Volkskrant.

De gemeenten kiezen voor pinnen omdat dit veiliger is, maar ook omdat het tijd en kosten bespaart doordat het niet langer nodig is wisselgeld in huis te hebben en kassa's op te maken. In enkele grote steden, waaronder Groningen en Den Haag, zijn alle stadsdelen intussen 'pin only'. Alleen aan het loket in het centrum worden nog contanten geaccepteerd.

Uittreksel

De overgang leidt ook tot kritiek. Zo vindt de Nationale ombudsman dat bijvoorbeeld ouderen die liever met cash betalen, die keuze moeten hebben. De ombudsman stuurde een kritisch rapport naar de gemeente Leiden, nadat een inwoner had geklaagd dat hij een uittreksel niet contant kon betalen. De stad legde het rapport echter naast zich neer.

Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank vindt dat een gemeente ten minste één balie zou moeten hebben waar contant geld wordt geaccepteerd, om 'uitsluiting van kwetsbare groepen te voorkomen'. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil niet reageren.