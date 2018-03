EU-president waarschuwt May: EU en VK drijven uiteen

President Donald Tusk van de Europese Raad vindt de wensen van de Britse premier Theresa May over de toekomst na de brexit niet realistisch genoeg. De EU is niet van plan om Groot-Brittannië toegang te geven tot de interne markt, zoals May wil.

Vandaag presenteerde Tusk de richtlijnen voor de volgende fase van de brexit-onderhandelingen. Tusk verwijt May alleen maar vast te willen houden aan de voordelen van de EU.

Geen nadelen, wel voordelen

Zo wil de Britse premier na de brexit deels in de interne markt blijven. De Britten hebben dan geen last van wat zij beschouwen als nadelen, zoals het verplicht overnemen van Brusselse regelgeving en het vrij verkeer van personen, maar ze kunnen wel profiteren van de voordelen, zoals vrijhandel zonder tarieven.

Volgens Tusk is dat niet de bedoeling. "De essentie van de brexit is dat handel ingewikkelder en duurder wordt en we van elkaar wegdrijven." De EU-president gaat de onderhandelingen positief in, maar benadrukt dat de Britten niet alles krijgen wat ze maar willen. "Dit zal het eerste vrijhandelsakkoord in de geschiedenis zijn dat de banden losser maakt, en niet sterker."

Financiële hart van Europa

Het financiële hart van Europa, Londen, speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen. De financiële sector in het Verenigd Koninkrijk is goed voor 10 procent van de Britse economie.

Londen wil graag volledige toegang tot de financiële markten in de EU behouden, maar de EU wil op dit gebied geen uitzondering maken. De Europese lidstaten zijn van plan om het Verenigd Koninkrijk te behandelen zoals elk ander niet-EU land op het gebied van financiële dienstverlening. Hierdoor zullen de landen geen gezamenlijke regulering, toezicht en handhaving hebben.

De Britse minister van Financiën vindt dat de EU zich te hard opstelt. Hij is van mening dat een vrije toegang van de Britse financiële sector tot Europa een onderdeel moet zijn van de handelsdeal.