Spoeddebat Europees Parlement over flitspromotie topambtenaar

Een meerderheid van het Europees Parlement steunde het verzoek tot een debat. Dat zal gevoerd worden met de Duitse Eurocommissaris Oettinger, die gaat over benoemingen bij de Europese Commissie. Het parlement wil eigenlijk ook in debat met EC-voorzitter Juncker, maar die heeft dat nog niet toegezegd.

"Het Europees Parlement stookt het vuurtje verder op", zegt correspondent Arjan Noorlander. "Niet alleen journalisten maar ook een groot deel van de politici hier en ambtenaren hebben vragen. Ik heb niet eerder meegemaakt dat een benoeming zo veel stof doet opwaaien. De boosheid is erg groot."

Het parlement heeft formeel niet het recht om een dergelijke benoeming terug te draaien, maar het gaat wel over het al dan niet aanblijven van Eurocommissarissen. "Als die hun hakken in het zand zetten, kan het straks ook gaan over het functioneren van de Europese Commissie."

EU-ombudsman

Volgens Noorlander is een val van deze topambtenaar niet uitgesloten. "Dat zou kunnen om de reputatie van de Europese Commissie te redden. Maar dat is nu nog koffiedik kijken."

Veel Nederlandse Europarlementariƫrs hebben zich al uitgesproken voor een vertrek van Selmayr. Een van hen, D66'er Sophie in 't Veld, heeft de EU-ombudsman gevraagd te onderzoeken of er sprake is van wanbestuur.