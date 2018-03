Topambtenaar Brussel moet opstappen, vinden Europarlementariërs

Bijna alle Nederlandse Europarlementariërs vinden dat de hoogste topambtenaar van de Europese Commissie, de Duitser Martin Selmayr, zich moet terugtrekken. Selmayrs benoeming is niet volgens de regels gegaan en dus moet deze 'politieke' aanstelling ongedaan worden gemaakt, zeiden de politici tijdens een debat voor het NOS-programma Europa deze week.

Selmayr is in opspraak geraakt omdat hij in ruil voor zijn benoeming de leden van de commissie beloftes zou hebben gedaan over een riante wachtgeldregeling en allerlei douceurtjes na hun vertrek. Hij geldt als een vertrouweling van Commissievoorzitter Juncker.

Volgens Sophie in 't Veld van D66 kunnen politieke benoemingen teruggedraaid worden. "Moreel gezien is dit niet in de haak."

Hans van Baalen van de VVD vindt het gewoon handjeklap. "Als dit in Burkina Faso gebeurt, krijgt het land geen steun meer en zeggen we: zo bestuur je een land niet. Dus het beste is dat hij nu zich terugtrekt", aldus de liberale voorman in het Europarlement.

'Zooitje'

SP-leider Dennis de Jong gebruikt het woord "zooitje" en GroenLinks-fractievoorzitter Bas Eickhout vindt dat de regeringsleiders zich ermee moeten bemoeien. "Deze man zit als hoogste ambtenaar ook bij de vergaderingen van de Europese top, dus de chefs hebben er wat over te zeggen."