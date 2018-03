Nederland gaat Indonesië ter plekke helpen met gezonken oorlogsschepen Javazee

Indonesië heeft positief gereageerd op het aanbod van Nederland om experts van de Koninklijke Landmacht te laten helpen bij het onderzoek naar de verdwijning van Nederlandse oorlogsschepen in de Javazee.

Minister Bijleveld schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de experts van de Bergings- en Identificatiedienst vandaag nog naar Indonesië vliegen om de politie te helpen met het opgraven en analyseren van stoffelijke resten.

De marineschepen De Ruyter, Java en Kortenaer werden op 27 februari 1942 bij de Slag in de Javazee tot zinken gebracht door de Japanse marine. Meer dan 1100 opvarenden vonden de dood.

Volgens minister Bijleveld hebben de Indonesische autoriteiten in aanwezigheid van Nederlanders van de ambassade een verkenning ter plaatse ondernomen. Ook is de Indonesische politie een onderzoek gestart, waarbij de onderzoekslocatie veilig is gesteld. Verder zijn aangetroffen stoffelijke resten geborgen, zodat deze later onderzocht kunnen worden door experts.

Het kabinet maakte eerder bekend dat het onderzoek door Nederland en Indonesië geen spoor van de schepen of de daders heeft opgeleverd.

Gesloopt

Eind 2016 ontdekten duikers dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald. Mogelijk hebben bergingsbedrijven ze gesloopt om ze als oud ijzer te verkopen. Premier Rutte sprak met de Indonesische president Widodo af om de zaak te onderzoeken.