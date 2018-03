Sfinx en Romeinse keizer ingezet bij diplomatie Frankrijk-Iran

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian was aanwezig bij de opening. Hij noemde de tentoonstelling een belangrijke vorm van 'culturele diplomatie'.

"Ik zie het belang van een culturele dialoog die Frankrijk en Iran kan samenbrengen", zei Le Drian. Zijn hoop is dat de kunst de spanningen tussen de twee landen wat vermindert. Hij wil met Teheran in gesprek over zijn raketprogramma en rol in conflicten in het Midden-Oosten, zoals de Syrische burgeroorlog.

Atoomakkoord

Maar de minister bevindt zich in een lastige positie. Frankrijk staat onder druk van de Amerikaanse president Trump, die het atoomakkoord met Iran dreigt op te zeggen. Ondertussen weigert de Iraanse regering te praten. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif beschuldigt Frankrijk ervan Trump tevreden te willen houden.