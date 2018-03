'Een man als bestuurder is besluitvaardig, een vrouw een bitch'

"Vaak wordt gezegd dat vrouwen parttime werken, weinig ambitie hebben of dat er domweg te weinig vrouwen zijn om uit te kiezen. Maar dat is te makkelijk gesteld", zegt Marry de Gaay Fortman. Ze is advocaat-partner bij advocatenkantoor Houthoff, commissaris bij KLM en voorzitter van de stichting Topvrouwen.nl. "Je ziet bijvoorbeeld dat de doorstroom van vrouwen van onderop minder snel verloopt. Managers geven sneller iemand promotie die op henzelf lijkt." In de praktijk betekent dat vaak dat een man die hogere functie krijgt.

Manipulatief en ijskoud

Uit onderzoek blijkt dat dit soort onbewuste mechanismen een grote rol speelt op de werkvloer. Zo ontdekte de universiteit van New York dat succesvolle vrouwen vooral negatieve eigenschappen worden toegedicht.

De onderzoekers lieten werknemers in het bedrijfsleven een foto van een vrouw zien. Wanneer de proefpersonen te horen kregen dat het om een nieuwe collega ging, dan zagen ze haar als aardig, maar minder capabel dan een man. Ging precies dezelfde vrouw op de foto een hoge functie bekleden dan was ze 'sluw', 'manipulatief' en 'ijskoud.'

"Van mannen wordt gedrag verwacht dat past bij bestuursfuncties en onbewust beloond", legt sociaal psycholoog Romy van der Lee (Vrije Universiteit Amsterdam) uit. Is een man besluitvaardig en assertief? Dan is het een echte vent. "Bij vrouwen worden diezelfde eigenschappen negatief uitgelegd. Besluitvaardigheid is opeens een teken van bazigheid."

Van der Lee ziet dat veel ambitieuze vrouwen op de werkvloer balanceren op een dunne lijn. Kristel Groenenboom noemt het koorddansen. Als directeur van miljoenenbedrijf Groenenboom Container Service werkt ze voornamelijk in de technieksector. "Je wilt laten zien dat je ambitieus bent of je plek hebt verdiend. Maar zodra je dat doet, ben je agressief of een bitch." Groenenboom liep zo vaak tegen vooroordelen aan, dat ze er een boek over schreef.