'Laat minister criminele motorclubs verbieden'

De minister voor Rechtsbescherming moet de bevoegdheid krijgen om criminele motorclubs per direct te verbieden. Dat wil een groot deel van de Tweede Kamer. Nu kan zo'n verbod alleen na een rechterlijke uitspraak.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer dienen een initiatiefwet in om zogeheten outlaw motorcycle gangs harder aan te pakken. De PvdA werkte er al langer aan. Met steun van de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie en de SGP wordt de wet nu in consultatie gebracht, wat betekent dat iedereen er commentaar op kan leveren.

Volgens de fracties heeft 85 procent van de leden van zulke clubs een strafblad en ruim een derde is meer dan tien keer veroordeeld. "Hun voornaamste activiteiten zijn criminele afrekeningen, mishandelingen, drugshandel en het intimideren van burgemeesters", zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. "Ze mogen niet de baas zijn op straat."

VVD-Kamerlid Van Oosten vindt het belangrijk dat de minister criminele motorbendes met onmiddellijke ingang kan verbieden, "zodat zij ook niet in de gelegenheid zijn om nieuwe leden aan zich te binden".