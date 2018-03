Topontmoeting Noord- en Zuid-Korea gepland voor eind april

Noord- en Zuid-Korea hebben afgesproken om eind april een topontmoeting te houden, waarbij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal spreken met president Moon Jae-in van Zuid-Korea. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat een dergelijke top wordt gehouden.

Afgelopen dagen was een hoge Zuid-Koreaanse delegatie in Pyongyang om uitvoerig met Kim Jong-un te spreken. Ook was er een diner, dat maar liefst vier uur duurde.

Het hoofd van de Zuid-Koreaanse delegatie, de nationale veiligheidsadviseur Chung Eui-yong, maakte terug in Seoul bekend dat Noord-Korea er niet aan hecht zijn nucleaire programma voort te zetten, als er tenminste geen militaire dreiging tegen het land is en de veiligheid van het regime wordt gegarandeerd. Noord-Korea heeft ook beloofd dat het geen conventionele wapens of kernwapens tegen zijn zuidelijke buurland zal inzetten.

Felle retoriek

"Een doorbraak", noemt correspondent Marieke de Vries het nieuws van de topontmoeting. "Dit heeft niemand zien aankomen. Of het nu gemeend is of niet: sinds Kim Jong-un aan de macht is, is dit nog niet gebeurd."

Opvallend is ook dat volgens Chung Eui-yong Noord-Korea openstaat voor gesprekken met de VS, waarbij ontmanteling van het nucleaire programma en normalisering van de relatie mogelijke gespreksonderwerpen zijn. Als het daadwerkelijk tot gesprekken komt zou Noord-Korea bereid zijn om kernproeven en testvluchten met raketten op te schorten.

Hotline

De ontmoeting moet plaatsvinden in een dorp in het niemandsland tussen Noord- en Zuid-Korea. Het zou de derde topontmoeting tussen beide landen ooit worden: eerder waren die er in 2000 en in 2007. Om de militaire spanningen te verlichten, komt er een directe communicatieverbinding, een 'hotline', tussen beide presidenten. Ze zullen elkaar in de aanloop naar de top via deze verbinding al spreken, zei Chung Eui-yong.

Daarmee lijkt de ontspanning tussen de beide Korea's, die voor en tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea al zichtbaar werd, door te zetten. Afgelopen jaar lagen Noord-Korea enerzijds en de VS en Zuid-Korea anderzijds juist voortdurend met elkaar in de clinch en bestookten de leiders Kim Jong-un en Donald Trump elkaar met felle retoriek. Het zag er toen helemaal niet naar uit dat op zo'n korte termijn een topontmoeting mogelijk zou zijn.

Niet gek en ook niet dom

Koreawatchers zien twee mogelijke redenen voor de snelle dooi, vertelt Marieke de Vries. Of de sancties tegen Noord-Korea werken. Dat betekent dat de grote groep, zo'n miljoen mensen, die belang heeft bij het in stand houden van het regime begint te morren. Daar zal Kim Jong-un iets mee moeten.

Andere experts denken dat het toch aan de intimidatie door de VS ligt. Kim Jong-un voelt zich bedreigd door de dreigende taal uit Washington. "En hij is niet gek, en ook niet dom. Kim weet als geen ander wat hij zelf aan wapens heeft, en dat is niet zo veel. Vooral artillerie, waarmee hij behoorlijk wat schade kan aanrichten, ook in Seoul. Maar het is onduidelijk wat zijn raketten voorstellen en wat hij daarmee kan."

Ook de persoon van de Zuid-Koreaanse president Moon kan een rol spelen, denkt De Vries. "Die was bij een vorige topontmoeting de wegbereider als rechterhand van de toenmalige president van Zuid-Korea, dus hij heeft deze situatie vaker bij de hand gehad."