Steeds meer spoedposten voor ouderen in ziekenhuizen

Steeds meer ziekenhuizen openen op de spoedeisende hulp een speciale afdeling voor ouderen. Volgens Trouw hebben zo'n vijftien ziekenhuizen, onder meer in Leiden, Utrecht en Arnhem, inmiddels zo'n afdeling.

Volgens de instellingen hebben ouderen andere hulp nodig dan andere patiënten. Zo kan een bepaalde bloeddrukwaarde voor een jongere prima zijn, maar voor ouderen juist een alarmsignaal. Bovendien kunnen artsen ten onrechte de indruk krijgen dat een oudere patiënt alles heeft begrepen, terwijl deze thuis de helft alweer vergeten is.

Daarom screenen de ziekenhuizen de ouderen op de spoedeisende hulp om te te kijken of ze extra zorg nodig hebben. "Het blijkt dat we door betere opvang de sterfte onder ouderen met een derde kunnen verminderen", zegt Detlef van der Velde, traumachirurg in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein tegen de krant.

Eenzaamheid

Door onder meer de vergrijzing groeit het aandeel ouderen dat op de spoedeisende hulp terechtkomt. Veel van deze ouderen komen op de spoedhulp met klachten als benauwdheid of pijn op de borst, terwijl de werkelijke reden vaak eenzaamheid is. Volgens Actiz, de koepel in de ouderenzorg, belanden zo jaarlijks 320.000 ouderen ten onrechte in een ziekenhuisbed. Dat kost 1,4 miljard euro.

Veel spoedposten klagen over verstopping door oudere patiënten die niet thuishoren op de spoedeisende hulp. Het personeel kan daardoor minder tijd besteden aan andere patiënten. Dat is voor zorgpersoneel een belangrijke reden voor veel burnoutklachten, schrijft de krant.