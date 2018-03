Proef moet ziekenhuisbedden sneller vrij krijgen

Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht begint een proef om patiënten die eigenlijk niet meer in het ziekenhuis horen, zo snel mogelijk voor zorg naar huis of naar een zorginstelling te krijgen. In het ziekenhuis liggen steeds meer ouderen die wel zorg nodig hebben, maar geen medische behandeling. Hierdoor raken de bedden onnodig bezet.

Vorig jaar verbleven er ruim 200 patiënten langer dan in week in het ziekenhuis, omdat zorg thuis of opname elders niet mogelijk was. Door het inzetten van zogenoemde transferverpleegkundigen op de spoedeisende hulp kan al in een vroeg stadium worden gekeken wat de patiënt nodig heeft en wat er verder moet gebeuren.

Het kan zijn dat de patiënt wel in het ziekenhuis terechtkomt, maar het kan ook zijn dat de transferverpleegkundige naar een zorginstelling zoekt waar de patiënt kan worden opgenomen.

Eerder in kaart brengen

De proef duurt een jaar. Volgens Maurice Beekwilder, hoofd van de spoedeisende hulp bij het Sint Antonius Ziekenhuis, is de proef niet alleen bedoeld om mensen naar huis te krijgen, maar ook om de nazorg eerder in kaart te brengen en vast te stellen wat er nodig is.

"Eerder was het zo dat als een patiënt bijvoorbeeld op vrijdagmiddag in het ziekenhuis terechtkwam, er pas op maandag werd gekeken welke stappen er gezet kunnen worden. Nu kan dat dus al op vrijdagavond. Hierdoor winnen we tijd", zegt Beekwilder.