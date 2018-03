Martin Garrix grote winnaar Buma Awards

De Amstelveense dj Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar bij de Buma Awards, de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, wiens echte naam Martijn Garritsen is, won onder meer in de categorie Nationaal voor het meest gedraaide en bestverkochte nummer.

Hij kreeg de prijs voor zijn nummer Scared to be lonely, waarbij hij samenwerkte met producer Giorgio Tuinfort en de Brits-Albanese zangeres Dua Lipa.

Gouden Harp

Eerder werd al bekend dat radio-dj Edwin Evers dit jaar de Gouden Harp ontvangt. Hij krijgt de prijs voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziekindustrie. Zanger Huub van der Lubbe won de Lennaert Nijgh Prijs en de Lifetime Achievement Award ging naar Fluitsma & Van Tijn, precies twintig jaar na het winnen van hun eerste Gouden Harp. Ook Ronnie Flex, Boef en Lil' Kleine vielen in de prijzen.

De prijzen werden vanavond uitgereikt op het Buma Awards Gala voor componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Het gala was in Theater Amsterdam.