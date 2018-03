De anti-partij waar jong Italië zijn hoop op vestigt, is nu de grootste

Een ander punt van veelgehoorde kritiek: is de Vijfsterrenbeweging wel klaar om het land te besturen? Twee jaar geleden boekte de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen namelijk ook een grote zege. Partijlid Virginia Raggi werd burgemeester van Rome en later beschuldigd van machtsmisbruik. "Toen bleek dat M5S niet goed voorbereid was en dat leidde tot veel problemen", zegt Weststeijn.

Dat hoort ook correspondent Mustafa Marghadi om zich heen. Bijvoorbeeld over burgemeester Raggi. "Zij heeft het hart misschien op de juiste plaats en de juiste ideeën, maar ze krijgt weinig voor elkaar. Raggi weet niet goed hoe de politiek werkt, zegt men hier."

Liever een politiek onervaren persoon als bestuurder dan een traditioneel politicus, zo denken de M5S-stemmers erover. Di Maio presenteerde eind vorig week al zijn beoogde ministersploeg. Een helder signaal dat de partij er naar eigen zeggen wél klaar voor is.

Online inspraak

Het paradepaardje van Movimento 5 Stelle is directe inspraak via het internet. Er zijn weinig vaste politieke standpunten en leden kunnen zich via een online platform inschrijven om de koers te bepalen. Bijvoorbeeld door te stemmen over welke wetten worden voorgelegd aan het parlement en wat er precies in komt te staan.

Er zijn naar schatting zo'n 120.000 mensen ingeschreven bij het platform. "Dat zijn vooralsnog weinig mensen die bepalen wat er wel of niet gebeurt", zegt Marghadi. Critici vragen zich ook af wie uiteindelijk beslist welke wetten online worden besproken en welke juist niet. De onduidelijkheid over de precieze rol van activist Grillo werkt daarbij niet in het voordeel van de beweging.

Op de M5S-stemmers maakt die kritiek weinig indruk. Zij zijn vooral blij dat de 'oude politiek' de verkiezingen heeft verloren.